Thibau Nys pakt uit met groot compliment voor Wout van Aert: "Bij niemand anders heb ik dat"

Wout van Aert maakte naam en faam in het veldrijden voor hij de overstap maakte naar de weg. Veel jonge renners kijken dan ook naar hem op, ook Thibau Nys.

Wout van Aert is de enige Belg die de voorbije tien jaar wereldkampioen werd in het veldrijden. Samen met Erwin Vervecken is Van Aert ook de enige Belg die in de 21ste eeuw drie keer wereldkampioen in het veld werd.

In 2019 maakte Van Aert de overstap naar Visma-Lease a Bike om ook op de weg te schitteren. Met onder meer negen ritzeges in de Tour, drie ritzeges in de Vuelta, Milaan-Sanremo, twee keer de E3 Saxo Classic en de Strade Bianche deed Van Aert dat ook.

Nys starstruck door Van Aert

Heel wat jonge renners kijken dan ook op naar Van Aert, ook Thibau Nys. Dat geeft hij toe bij Wielerverhaal. "Ik zou niet zeggen dat ik snel starstruck ben, maar ik vind het nog altijd heel erg indrukwekkend om achter Wout van Aert te rijden."

"Bij niemand anders heb ik datzelfde gevoel." Waarom dat zo is, weet Nys eigenlijk zelf niet goed. Maar hij blijft het wel altijd indrukwekkend vinden om Van Aert bezig te zijn, ook al is dat dan tijdens een verkenning in het veld.

Volgens Nys heeft het ook te maken met de lichaamsbouw van Van Aert, die hij "simpelweg impressionant" vindt. "Soms zit ik nog wel eens met open mond naar hem te kijken", geeft Nys eerlijk toe.