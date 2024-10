Na de goedbedoelde prik aan het adres van Jan Bakelants: Wout van Aert zoekt ook zelf de onverharde wegen op

Vooral de nieuwe beelden van de knie van Wout van Aert spreken tot de verbeelding. Hij laat die knie wel beetje bij beetje opnieuw de souplesse vinden op de fiets.

Het is wel duidelijk dat Wout van Aert nog volop bezig is aan zijn revalidatie. Dat neemt niet weg dat een stukje fietsen er af en toe al wel in zit. Dat zal hem in het hoofd al enorm goed doen. Zo ging hij onlangs samen op pad met Jan Bakelants voor een fietstocht van net geen 70 kilometer, nadat die laatste een sportieve ontgoocheling opliep op het WK gravel.

"De Eddy voor de meeste TV-tijd per geleverde prestatie", deelde Van Aert op Strava een prikje uit aan zijn goede vriend. Een verwijzing naar de Eddy Awards, die in het leven geroepen zijn in de podcast Wielerclub Wattage waar Bakelants telkens te gast is. Ongetwijfeld zal Bakelants er ondertussen zelf ook wel mee kunnen lachen.

Van Aert niet op het WK gravel

De afwezigheid van Wout van Aert op het WK gravel was een jammere zaak. Als hij fit was geweest, had Van Aert meer dan waarschijnlijk wel deelgenomen. Een Van Aert op het top van zijn kunnen was wellicht zelfs de enige geweest die Mathieu van der Poel echt het vuur aan de schenen kon leggen. Nu soleerde de Nederlander richting de wereldtitel.

Van Aert is de liefde voor het offroad-werk zeker nog niet verloren. Ook dat leren we uit zijn Strava-account. Woensdagmiddag heeft de renner van Visma-Lease a Bike een ritje gemaakt van 59,45 kilometer. Op zijn traject op de kaart zijn een hoop stippellijnen te zien, wat erop duidt dat hij op deze stukken onverharde wegen heeft opgezocht.

Van Aert geniet van korte fietstocht

Het werd voor Van Aert een tocht in eigen regio, hij passeerde onder meer Kasterlee. Hij vond de fietstocht van 2 uur alvast 'skitterend', zoals hij het zelf verwooordde.