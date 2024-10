Pechvogel maakt zijn rentree in Lombardije en verwijst nog eens naar duel met Roglic: "Besef ik nu nog beter"

Het werd een vreemd seizoen voor Lennert Van Eetvelt. Hij kon zelfs geen 30 koersdagen achter zijn naam krijgen.

Lennert Van Eetvelt maakte de nodige indruk dit jaar. Hij liet zich opmerken tegen de beste klimmers van de wereld, maar moest wel opgeven in de Vuelta en maakt nu pas in de Ronde van Lombardije zijn comeback.

Op 28 augustus kwam hij als voorlaatste binnen in de Vuelta, op meer dan 17 minuten van de ritwinnaar. Onze landgenoot kon niet anders doen dan opgeven.

“Tijdens de laatste ritten in de Vuelta had ik last van mijn longen en had ik moeite met ademhalen, achteraf ben ik ook ziek geworden en dan nog een paar keer hervallen. Uiteindelijk heb ik toch een hele tijd met mijn gezondheid gesukkeld”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Er kwam zelfs geen uitsluitsel over wat er mis was. Het zullen wellicht een hoop virale infecties op en achter elkaar geweest zijn. En dat na de eerste week van de Vuelta waarin hij bijna Primoz Roglic klopte in een sprint bergop.

“Die avond denk je: ‘Oké er komen nog dagen, komt wel in orde.’ Maar toen ik naar huis ging was dat weer effe pijnlijker. Uiteindelijk heb je niet heel veel kansen op een jaar, zeker gezien de tegenslag die ik gehad heb.”

Daarom ziet hij op dit moment nog veel beter in dan toen dat hij dergelijke zaken niet meer mag laten liggen. “Als je kansen krijgt, moet je die gewoon grijpen. Dat besef ik nu nog beter voor de toekomst.”