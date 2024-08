Lennert Van Eetvelt geeft zijn fout eerlijk toe: "Zoiets leer je bij de nieuwelingen"

Lennert Van Eetvelt (23) heeft net naast zijn eerste ritzege in een grote ronde gegrepen. Hij juichte net voor de streep en zag Primoz Roglic hem nog voorbij gaan.

Van Eetvelt juichte niet volledig, maar stopte wel met trappen en liet met één hand zijn stuur al los. De jonge Belg zag Primoz Roglic hem in de slotmeters nog voorbij gaan. Van Eetvelt was dan ook schuldbewust achteraf.

"Of ik met die armbeweging dacht dat ik gewonnen had?", stelt Van Eetvelt bij VTM Nieuws. "Ja... Zoiets leer je bij de nieuwelingen. Dat je moet sprinten tot over de lijn, en niet tot voor de lijn. Ik voelde Roglic niet komen. Ik dacht dus min of meer dat ik de zege beet had."

Moeilijke voorbereiding Van Eetvelt op Vuelta

Voor Van Eetvelt was het een opluchting na vele maanden van blessureleed. Na de Strade Bianche lag hij drie maanden in de lappenmand met een knieblessure. In het voorjaar won Van Eetvelt ook verrassend de UAE Tour.

Die vorm lijkt Van Eetvelt nu opnieuw te pakken te hebben. "Maar natuurlijk heb ik ook een zuur gevoel. Want dit is stom. Maar er komen nog genoeg dagen aan. Als je ziet waar ik sta in het klassement kan ik niet meer dan blij zijn."

Van Eetvelt staat nu tweede in het jongerenklassement, op acht seconden van Tiberi. In het algemeen klassement staat Van Eetvelt vijfde, op 41 seconden van Primoz Roglic. Daarmee is hij met voorsprong beste Belg.