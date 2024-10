🎥 Eli Iserbyt gediskwalificeerd na stamp op wiel van Ryan Kamp en komt meteen met reactie

De eerste veldrit van het seizoen heeft meteen voor een eerste incidentje gezorgd. Eli Iserbyt liet zich van zijn kleinste kant zien na een valpartij veroorzaakt door de Nederlander Ryan Kamp.

Eli Iserbyt was niet al te best van start gegaan in de eerste cross van het seizoen in Beringen. In de vijfde van acht ronden ging het dan ook nog eens mis. In een afdaling sneed de Nederlander Ryan Kamp hem de pas af.

Iserbyt knalde hard tegen een paaltje, maar krabbelde wel terug recht. De Belgische kampioen kon zijn kalmte echter niet bewaren en stampte met zijn voet vol op het achterwiel van Kamp. Die wees Iserbyt meteen terecht.

Kamp greep Iserbyt bij de arm en riep duidelijk: "Dat mag je niet doen". Dat was ook wat Paul Herygers zei. "Dit moet je niet doen. Eigenlijk gebeurde er niet veel, maar wat er daarna gebeurde is niet oké. En Kamp bleef nog redelijk braaf."

Iserbyt geeft fout toe achteraf

Iserbyt werd een ronde later uiteindelijk uit koers genomen door de jury. "Hij hoefde me niet in de kant te duwen, al was mijn reactie niet nodig", reageerde Iserbyt bij Sporza. "Het was in het heetst van de strijd."

"Het zijn zaken die al van vorig seizoen wat spelen, zoals afsnijden of duwen waar het niet nodig is. Ik stampte na een verbale reactie van Ryan, maar mijn reactie was onnodig", gaf de Belgische kampioen toe.