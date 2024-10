15 jaar na zijn dood: Nico Mattan zegt waarom Frank Vandenbroucke nog steeds zo populair is

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Vandaag is het precies 15 jaar geleden dat Frank Vandenbroucke stierf. Toch blijft de herinnering aan de flamboyante renner springlevend.

Daar zit zijn goede vriend van toen, Nico Mattan, zeker voor iets tussen. Hij beheert de Instagrampagina over VDB, maar heeft ook contact met de familie.

“Met zijn ouders heel regelmatig, zelfs. En twee jaar geleden ben ik eens gaan barbecueën bij zijn dochter Cameron en haar partner Tim Merlier”, vertelt Mattan op kw.be. “Ik moet wel nog op babybezoek gaan bij hun zoontje Jules. Daar moet ik eens dringend werk van maken.”

Vijftien jaar, maar VDB is nog altijd niet vergeten. Het grote publiek moet niet nadenken om zich te herinneren wie hij was, als mens en als renner. Mattan geeft de redenen van die blijvende populariteit.

“Eén: het was een steengoeie coureur. En twee: de X-factor. Hij was ook atypisch voor ons landje. Als Frank goed was, zei hij dat ook. En vertelde hij er meteen ook bij waar hij de beslissende demarrage zou inzetten. Om dat plan dan gewoon uit te voeren. De mensen smulden daarvan. Nog altijd. Dergelijke figuren heeft de koers te weinig.”