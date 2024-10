Patrick Lefevere over Tadej Pogacar: "Daar heb ik het moeilijk mee"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met de Ronde van Lombardije staat het laatste monument van het jaar op het programma, met Tadej Pogacar als grote favoriet. Patrick Lefevere ziet niet graag dat het peloton zich nu al gewonnen lijkt te geven.

Na zijn dominantie op het WK in Zürich en de Giro dell'Emilia is er maar één topfavoriet voor de Ronde van Lombardije: Tadej Pogacar. De rest van het peloton lijkt zich nu al neer te leggen bij de dominantie van de Sloveen.

Dat stelde ook Lennert Van Eetvelt deze week. Volgens hem is het peloton de hoop verloren om Pogacar te kloppen en rijden ze gewoon voor de tweede plaats als de Sloveen aanvalt. Het peloton moet meer samenwerken, vindt Van Eetvelt.

Lefevere over Pogacar

Patrick Lefevere geeft Van Eetvelt gelijk, het peloton lijkt te hebben opgegeven. "Hij zit echt in de hoofden van de renners", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Dat zag hij deze week nog bij zijn ploeg Soudal Quick-Step.

Een renner, niet Remco Evenepoel, had na de verkenning op Strava gezien dat Pogacar één helling vier minuten sneller naar boven was gereden. "De conclusie was meteen: "Niks aan te doen, veel te sterk, hij gaat winnen.'"

Volgens Lefevere denkt niemand aan het feit dat Pogacar misschien aan de wagen heeft gehangen of trainde achter de brommer. "Met dat soort defaitisme heb ik het moeilijk. Bij mij zou dat net omgekeerd werken."