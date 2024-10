De opmerkelijke ritjes van Wout van Aert: wat schuilt erachter?

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert is dit jaar al meermaals zwaar gevallen. En dus is het ook deze keer opnieuw een kwestie van revalideren. Ondertussen is hij wel alvast op de goede weg.

Dit weekend heeft Wout van Aert alvast een aantal mooie ritjes gereden. En dat leverde toch wel een en ander op. Onze landgenoot deelde op Strava een aantal trainingsritjes. 150 kilometer op een weekend Zowel zaterdag als zondag deed Van Aert een ritje van ongeveer 73 kilometer. Op zaterdag was dat op de weg en aan stevig tempo van meer dan 32 kilometer per uur. Zondag werd er wat meer offroad gereden - ook al een eerste training met oog op het veldritseizoen mogelijk? Het maakt dat Wout van Aert toch stilaan aan de terugweg aan het timmeren is. Wout van Aert stilaan klaar voor de terugkeer? "Overstromingsgebied" en "Niet meer in den hemel" waren de namen van de ritjes op Strava. Ook op dat gebied blijft Wout van Aert met mooie namen strooien om zijn fans te plezieren. We wensen Wout van Aert alvast veel sterkte en succes toe bij zijn verdere revalidatie en hopen dat hij zo snel mogelijk opnieuw op het allerhoogste niveau kan gaan knallen.