Olympisch kampioene neemt afscheid in stijl, Belg in top-5 bij de mannen in clash der tijdrijders

Het wielerseizoen zit er bijna helemaal op. En in Frankrijk was er nog de Chrono des Nations om de tijdrijders nog eens te laten knallen. Dat leverde ook op, zowel bij de mannen als de vrouwen.

De Franse tijdritwedstrijd Chrono des Nations is een vaste en stevige waarde op het einde van het seizoen. Veel hardrijders gaan daar nog een laatste keer alles op alles zetten.

En dat was ook anno 2024 niet anders. Bij de mannen was de Zwitserse hardrijder Stefan Küng de beste in Frankrijk. Hij volgt zo Tarling op de erelijst op - die Brit klopte vorig jaar nog Remco Evenepoel.

Küng voor de derde keer met de zege

Voor Küng is het al de derde keer dat hij de Chrono Des Nations naar zijn hand wist te zetten. Het was wel heel spannend, want Jay Vine eindigde op amper vier seconden en Johan Price-Pejtersen op zes seconden.

Onze landgenoot Alec Segaert deed het prima met een vijfde plaats, maar eindigde wel op meer dan een minuut van de Zwitserse dagwinnaar.

Bij de vrouwen was er een laatste zege voor Grace Brown. De Olympische kampioene neemt zo in stijl afscheid van het wielerpeloton.