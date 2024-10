Ploeg van Mathieu van der Poel ontsnapt aan boete van meer dan 200.000 euro

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In China wordt met de Gree-Tour of Guangxi de laatste WorldTour-wedstrijd van het jaar gereden. Maar Alpecin-Deceuninck laat de koers bewust links liggen.

Geen exotische uitstap naar China deze week voor de ploeg van de broers Roodhooft, zij focussen zich nu op het veldrijden en de voorbereiding op het seizoen 2024. Nochtans moeten teams uit de WorldTour alle WorldTour-wedstrijden rijden.

Maar Alpecin-Deceuninck maakt gebruik van een handige uitzondering op het reglement. In wedstrijden of rittenkoersen die voor 2016 niet tot de WorldTour behoorden, is deelname niet verplicht voor WorldTour-teams.

Dat is dus het geval voor de Gree-Tour of Guangxi, maar ook in de Cadel Evans Great Ocean Road Race, Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen en Eschborn-Frankfurt.

Monsterboete en aftrek UCI-punten

Doordat WorldTour-teams dus niet verplicht moeten deelnemen aan de Gree-Tour of Guangxi vermijdt Alpecin-Deceuninck ook een bijzonder stevige boete. Die kan variëren van 10.000 tot 40.000 euro per rit.

De Chinese rittenkoers telt zes ritten, Alpecin-Deceuninck had dus een boete van maximaal 240.000 euro kunnen krijgen. Daarbij komt ook nog een aftrek van UCI-punten dat gelijk is aan het UCI-punten van de winnaar. Daar ontsnapt Alpecin-Deceuninck dus allemaal aan.