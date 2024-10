Het verrassende verhaal achter de zege van Warre Vangheluwe in China: "Had dat vooraf gezegd"

In de Ronde van Guangxi heeft Warre Vangheluwe de tweede rit gewonnen. Voor de 23-jarige West-Vlaming zijn tweede profzege en zijn eerste in de WorldTour.

De Belgen blijven het goed doen in de Ronde van Guangxi in China. Maandag won Lionel Taminiaux (Lotto Dstny) de eerste rit, in de tweede rit was Warre Vangheluwe van Soudal Quick-Step de snelste in de sprint.

Al was het eigenlijk niet de bedoeling dat Vangheluwe zou sprinten. Lamperti zou het speerpunt worden, maar door de hectiek in de slotkilometer verloren ze elkaars wiel een beetje. En dus probeerde Vangheluwe het zelf.

Vangheluwe was met ambitie afgereisd naar China. "Ik was enorm gemotiveerd en had mijn vrienden verteld dat ik enkel weer naar huis zou vliegen, als ik hier een overwinning had geboekt. Ik ben enorm blij dat ik mijn hoge verwachtingen heb kunnen inlossen", zegt hij bij HLN.

Steels onder de indruk van Vangheluwe

In mei won Vangheluwe ook al een rit in de Vierdaagse van Duinkerke, nu wint hij dus ook in de WorldTour. Ploegleider Tom Steels is onder de indruk van de grote stappen voorwaarts die Vangheluwe heeft gezet in zijn eerste jaar als prof.

"Als je nu naar hem kijkt, in vergelijking met het begin van dit seizoen, zie je een groot verschil, zeker op het gebied van stuurmanskunst en hoe hij zich positioneert in het peloton. Ik geloof dat Warre stap voor stap zal uitgroeien tot een van de betere renners van onze ploeg."