Remco Evenepoel onthult wie hij op twee en drie heeft gezet bij de Kristallen Fiets

Remco Evenepoel won dinsdagavond al voor de vierde keer in zijn carrière de Kristallen Fiets. Zelfs stemde Evenepoel ook, al vond hij dat toch moeilijk.

Met zijn vierde Kristallen Fiets evenaarde Remco Evenepoel Tom Boonen, Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet. Enkel Johan Museeuw won ooit vijf keer de prijs, maar Evenepoel heeft nog wat jaren om dat record te verbreken.

Zelf mocht Evenepoel ook stemmen en zette zichzelf op nummer één. Hij moest ook een nummer twee en drie aanduiden en dat vond Evenepoel iets moeilijker. Het was kiezen tussen ploegmaat Tim Merlier en Jasper Philipsen.

Evenepoel zet Merlier boven Philipsen

"Uiteindelijk heb ik Tim op twee gezet", zegt Evenepoel bij HLN. De 16 zeges van Merlier dit seizoen, enkel Pogacar deed dit jaar beter, gaven voor Evenepoel toch de doorslag. Al wil hij het seizoen van Philipsen niet minimaliseren.

Hij won Milaan-Sanremo en drie etappes in de Tour, maar op het einde van het seizoen werd Philipsen wel enkele keren geklopt door Merlier. Volgens Evenepoel had Merlier ook in de Tour kunnen winnen.

"Daar ben ik van overtuigd. Voor mij was hij dit seizoen de allersnelste Belg van het peloton." De vraag is of er volgend jaar wel plaats is voor Merlier in de Tour-ploeg van Soudal Quick-Step.