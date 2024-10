Remco Evenepoel verklaart waarom hij zoveel waarde hecht aan het behalen van individuele prijzen

Remco Evenepoel mag zich weer opmaken om heel wat individuele prijzen in ontvangst te nemen. Dat zal hem blij maken, want hij hecht er best veel waarde aan.

Dat lijkt misschien wel apart, want de overwinningen in wielerwedstrijden is toch waar een renner het voor doet. Remco Evenepoel heeft nu al enkele jaren mogen ervaren dat het bij elkaar rijden van prijzen tijdens het seizoen ook leidt tot verschillende uitreikingen in awardshows. Die combinatie bevalt hem, want die trofeeën laten hem niet koud.

"Ik zal niet zeggen dat ik daarvoor koers, maar ik laat ze wel graag deel uitmaken van mijn verhaal, ja. Zo'n individuele onderscheidingen zijn altijd leuke extra's", zegt hij in HLN. "Ik vind de Kristallen Fiets een zeer prestigieuze prijs. Hetzelfde geldt ook voor de 'Sportman van het Jaar', die ik nog een klein trapje hoger plaats. Omdat het een sportoverschrijdende trofee is."

Evenepoel dacht na de Tour aan Kristallen Fiets

De Kristallen Fiets heeft hij dus al opnieuw op zak. "In het begin van het seizoen ben je daar als renner niet zo mee bezig. Maar eenmaal de resultaten komen, groeit dat toch. En denk je er alsmaar meer aan. In mijn geval begon dat na mijn podiumplaats in de Tour." Dat zullen velen misschien vroeg vinden, maar het typeert alweer de winnaarsmentaliteit van Evenepoel.

"Op een bepaald moment hadden David (zijn verzorger, red.) en ik het er spontaan over. 'Allez, 't zou van't jaar misschien toch opnieuw lukken...'" En dan moesten de twee grootste kersen nog op de taart vallen, de week nadien." Toen kwamen de Olympische Spelen er immers aan. "Mijn dubbel olympsich goud in Parijs nam, denk ik, alle twijfel weg."

Nog prijzen op komst voor Evenepoel

Dat zal niet alleen het geval zijn voor de verkiezing van de Kristallen Fiets, maar wellicht ook voor heel wat andere individuele onderscheidingen.