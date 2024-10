"Of ik negatieve reacties ontving?" Iserbyt vertelt wat er gebeurde op zijn eerste cross na Beringen

Eli Iserbyt werd vorige week op de Exact Cross in Beringen gediskwalificeerd. Hij ging toen op het wiel van Ryan Kamp staan.

Eli Iserbyt kwam in Beringen ten val door toedoen van Ryan Kamp. Toen onze landgenoot weer recht krabbelde ging hij ostentatief op het wiel van de Nederlander staan. Het kostte hem uiteindelijk een diskwalificatie.

Eli Iserbyt bood achteraf zijn verontschuldigingen aan maar wellicht is daarmee nog niet het laatste woord in dit incident gezegd. Veel zal de West-Vlaming er sportief en mentaal niet aan overhouden, want donderdag crosste hij in Ardooie al naar de tweede plek.

“Ik vind het altijd heel leuk om hier te komen. Goede sfeer langs de kant, een overvolle vip met ook nog eens heel veel mensen die ik persoonlijk ken”, klonk het achteraf.

“Het is trouwens dankzij de vip dat deze wedstrijd kan overleven. Daarom maak ik graag tijd voor deze cross. Zelfs vorig jaar, toen we in het voorafgaande weekend nog in de Verenigde Staten aan de slag waren.”

Iserbyt kwam nog even terug op het voorval van de week ervoor in Beringen. “Ik heb geen negatieve reacties ontvangen. Het West-Vlaamse publiek is altijd respectvol. Of hiermee de zaak is afgesloten? Neen, dat niet. Het wist niet uit wat ik zaterdag fout heb gedaan en ik zal sowieso de consequenties moeten dragen.”