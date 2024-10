Duiken Van der Poel en Van Aert het veld in deze winter? Niels Albert velt zijn oordeel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het nieuwe veldritseizoen is ondertussen al van start gegaan. Voorlopig nog zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar dat ziet Niels Albert wel goed komen.

Na Beringen en Ardooie wordt er dit weekend in Essen en Ruddervoorde gereden in het veld. Maar dus nog zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel, die pas in december opnieuw aan de start verwacht worden.

Als ze gaan crossen, want vooral bij Van der Poel zijn daar vraagtekens over. "Mathieu zal misschien iets minder crossen, Wout zeker wel. Ik zie het helemaal goedkomen met hem, na zijn zware val in de Vuelta annex revalidatie", zegt Niels Albert bij HLN.

Want voor Van Aert was het opnieuw een mentale klap, die valpartij in de Vuelta. Hij miste daardoor het EK en WK op de weg, en ook het WK en EK gravel. Toch nog vier afspraken waar hij wilde schitteren.

Evenaart Van der Poel record van De Vlaeminck?

Volgens Albert crossen Van der Poel en Van Aert te graag om het een winter links te laten liggen. En het blijft voor hen een perfecte voorbereiding op het Vlaamse voorjaar. "Zo’n Vlaamse klassieker is eigenlijk één lange veldrit."

En bij Van der Poel speelt ook het WK-record van Erik De Vlaeminck mee, wat hij deze winter kan evenaren. "Ik kan moeilijk geloven dat dat WK-zegerecord Mathieu totaal niet interesseert. Acht of negen hoeft niet, evenaren volstaat."