Volgt hij Vanthourenhout op in het veld? Niels Albert onthult of hij bondscoach wil worden

Belgian Cycling zoekt naar een nieuwe bondscoach voor het veldrijden en het mountainbiken. Niels Albert lijkt alvast niet geïnteresseerd om voor die job te solliciteren.

Sven Vanthourenhout was sinds 2017 bondscoach van de Belgische veldrijders en behaalde er grote successen met de wereldtitels van Wout van Aert in 2017 en 2018 en Europese titels voor Iserbyt (2020) en Vanthourenhout (2022 en 2023).

Vanthourenhout is sinds het WK in Zürich geen bondscoach meer, voorlopig neemt zijn assistent Angelo De Clercq over in het veld. Hij neemt het EK veldrijden van begin november voor zijn rekening.

Albert geen kandidaat bondscoach

Belgian Cycling zoekt naar een vervanger voor Vanthourenhout, maar schreef een vacature uit voor een bondscoach 'off road', die het veldrijden en het mountainbiken moet combineren. Niels Albert lijkt alvast geen kandidaat te zijn.

"Zeg nooit nooit, maar op dit moment is het niet aan de orde. Het is goed zoals het is, ik heb mijn handen méér dan vol met de fietsenzaak", zegt Albert bij Het Laatste Nieuws. Albert heeft wel ervaring als ploegleider.

"In 2014-2015 was ik ploegleider bij Vastgoedservice-Golden Palace en, eerlijk: dat was niet mijn beste jaar. Ik pakte het erbij en deed het niet met volle overgave, omdat het moeilijk combineerbaar was", stelt hij.