De emotionele onthulling van Lindsay De Vylder na zijn wereldtitel in het omnium: "Heb diep gezeten"

Lindsay De Vylder heeft op het WK baanwielrennen in Denemarken voor een primeur gezorgd. In het omnium mocht hij als eerste Belg ooit de regenboogtrui aantrekken.

Met een fenomenale puntenkoers, waarbij De Vylder als enige drie bonusrondes pakte, veroverde Lindsay De Vylder de wereldtitel in het omnium. De 29-jarige Belg liet zijn emoties op het podium de vrije loop.

"Ik heb diep gezeten na de Olympische Spelen", bekende De Vylder in zijn flashinterview. "Ik had zoveel verwacht van Parijs, maar het was uiteindelijk heel slecht. Ik was mijn zelfvertrouwen volledig kwijt."

De Vylder droomde op de Spelen in Parijs van een medaille in de ploegkoers met Fabio Van den Bossche. Het Belgische duo zakte echter door het ijs en eindigde pas 11de. Op het WK in Denemarken wilde De Vylder die wonde helen.

Wereldtitel omnium is droom voor De Vylder

"Op het podium staan van het omnium, zou al fantastisch geweest zijn. Maar ik had nooit durven te denken dat ik op het hoogste schavotje zou staan. Ik begon aan de puntenkoers in een goede uitgangspositie, de 5e plek. Met veel renners in mijn buurt en kleine verschillen."



"Ik wist dat het voor de Nederlander Yanne Dorenbos (de leider voor de finale puntenkoers, nvdr.) onmogelijk was om iedereen in de gaten te houden. Ik probeerde daarom rondes te pakken."



Heeft De Vylder nu zijn vertrouwen terug na die mislukte Olympische Spelen? "Natuurlijk heb ik mijn zelfvertrouwen terug. Maar het blijft jammer dat de Olympische Spelen zo slecht verlopen zijn.