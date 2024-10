'INEOS Grenadiers wilde bijzonder ver gaan voor een vertrek van Tom Pidcock'

De relatie tussen Tom Pidcock en INEOS Grenadiers is al een tijdje niet goed. Voor Gran Piemonte werd Pidcock in allerijl nog opgesteld, in de Ronde van Lombardije werd hij last minute uit de selectie gezet.

Pidcock heeft nog een contract tot eind 2027 bij INEOS Grenadiers, maar toch wilde de Britse ploeg meewerken aan een vertrek van Pidcock. De voorbije weken werd vooral Q36.5 genoemd, dat dezelfde eigenaar heeft als Pinarello.

De voorbije weken werd er onderhandeld over een transfer van Pidcock, maar volgens wielerjournalist Daniel Benson zouden de onderhandelingen tussen Pidcock en INEOS Grenadiers afgesprongen zijn.

INEOS Grenadiers wilde wel degelijk meewerken aan een transfer van Pidcock, want het ging zelfs op zoek naar een vervanger. Volgens HLN dacht de Britse ploeg onder meer aan Maxim Van Gils van Lotto Dstny.

En INEOS Grenadiers wilde bijzonder ver gaan om Pidcock te laten vertrekken. Volgens Benson wilde de ploeg zelfs een deel van het loon van Pidcock betalen, ook al reed hij dan voor een andere ploeg.

