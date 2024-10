Lennert Van Eetvelt zegt waarom eindzege in China zo'n belangrijke opsteker is voor hem

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lennert Van Eetvelt heeft de eindzege in de Ronde van Guangxi niet meer afgegeven. In de slotetappe kwam hij niet meer in de problemen.

Zaterdag sloeg Lennert Van Eetvelt een dubbelslag in de Ronde van Guangxi. Hij won de koninginnenrit en nam ook de leiderstrui over van de Duitser Max Kanter. In de slotrit moest Van Eetvelt een kleine voorsprong verdedigen.

Een vlucht van zes renenrs met Belgen Tosh Van der Sande (Visma-Lease a Bike), Stan Dewulf (Decathlon AG2R) en Tim Wellens (UAE Team Emirates) kregen van het peloton meer dan drie minuten.

Lotto Dstny, de ploeg van Van Eetvelt, moest aan de bak om de vluchters terug te halen. Dat lukte ook, maar onder meer Sivakov bestookten Van Eetvelt nog in de finale. Hij hield stond, de Sloveen Govekar sprintte naar de zege.

Van Eetvelt wint tweede klassement in de WorldTour

Van Eetvelt stelde zijn eindzege in de Ronde van Guangxi veilig, zijn tweede in de WorldTour na de UAE Tour in februari. De Belg van Lotto Dstny sluit het seizoen zo af met vijf zeges, nadat hij een tijd aan de kant stond met een knieblessure.

"Als je me voor de start van het seizoen had gezegd dat ik één WorldTour-ronde zou winnen, dan was ik al heel content geweest", zei Van Eetvelt bij WielerFlits. Nu wint hij er dus twee, wat niet veel renners in 2024 kunnen zeggen.

Van Eetvelt greep in de Vuelta net naast een ritzege en moest ook opgeven. Hij is blij dat hij zich toch nog heeft kunnen herpakken. "Dit is voor mijn moraal een heel belangrijke wedstrijd geweest."

