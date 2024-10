Lotte Kopecky zit met dubbel gevoel na kettingproblemen en opnieuw zilver op WK baanwielrennen

Lotte Kopecky heeft opnieuw zilver gepakt op het WK baanwielrennen. In de puntenkoers kreeg ze in de laatste ronde af te rekenen met materiaalpech.

Net als in de afvallingskoers verdedigde Lotte Kopecky haar regenboogtrui in de puntenkoers. Voor Kopecky de laatste wedstrijd van het seizoen voor ze vakantie neemt. Aan motivatie was er echter geen gebrek.

Kopecky scoorde meteen punten bij de eerste twee sprints en pakte halfweg ook een bonusronde. Het was echter de Deense thuisrijdster Leth die met nog een bonusronde als leidster naar de slotsprint trok.

Kopecky volgde als tweede op drie punten van Leth. Net voor de slotsprint reden nog twee rensters af, waardoor Kopecky derde moest worden en Leth geen punten meer mocht pakken. Maar in de laatste ronde liep het mis voor Kopecky. Haar ketting viel van haar fiets en ze kon niet sprinten.

Gemengde gevoelens bij Kopecky na opnieuw zilver

Toch pakte ze nog het zilver, net als in de afvalling. "Dit zilver is toch iets moeilijker te aanvaarden dan die van de afvalling", zei een teleurgestelde Kopecky bij Sporza. "Tja, het blijft wel een WK en het blijft een medaille."

Al had Kopecky wellicht ook zonder kettingprobleem naast de regenboogtrui gegrepen. "Dan was ik waarschijnlijk op één punt gestrand, dus had dat niet veranderd aan de einduitslag. Ik heb geprobeerd er het beste van te maken, maar het was net niet."