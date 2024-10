Zesvoudig olympisch kampioen baanwielrennen Chris Hoy (48) is terminaal ziek

De Britse oud-baanwielrenner Chris Hoy heeft het nieuws gekregen dat hij nog maar enkele jaren te leven heeft. Hij heeft terminale prostaatkanker.

Begin februari maakte zesvoudig olympisch kampioen baanwielrennen Chris Hoy (48) al bekend dat hij kanker had. Nu heeft de Brit bekendgemaakt dat hij van artsen te horen heeft gekregen dat hij nog twee tot vier jaar te leven heeft.

Hoy wist in februari al dat hij terminaal was, maar wilde het nieuws liever privé houden. Nu komt hij er toch mee naar buiten. De kanker van Hoy is al uitgezaaid naar zijn botten. Er zijn tumoren ontdekt in zijn schouder, bekken, heup, ruggengraat en ribben.

Vorig jaar kreeg Hoy het slechte nieuws nadat hij een tijd lang pijn had aan zijn schouder. Hij onderging uiteindelijk een scan en er werd een tumor ontdekt. Na bijkomend onderzoek bleek dat het een uitzaaiing was van prostaatkanker.

Hoy ziet kanker als mentale strijd

"Hoe onnatuurlijk het ook voelt, dit is natuur", zegt Hoy aan bij The Sunday Times. "We worden allemaal geboren en gaan ook allemaal dood. Ik prijs mezelf gelukkig met het feit dat er een medicijn is, waardoor ik de dood nog zo lang mogelijk kan uitstellen."

"Het grootste deel van de strijd tegen kanker is voor mij niet fysiek. Het is iets mentaals. Voor mij zit het in mijn hoofd." In zijn carrière werd Hoy elf keer wereldkampioen en won zes olympische titels, in 2013 hing hij zijn fiets aan de haak.