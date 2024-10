🎥 Aanwinst van Soudal Quick-Step onthult hoe INEOS Grenadiers hem behandelde na transfer

Het rommelt bijzonder stevig bij gewezen topploeg INEOS Grenadiers. Ethan Hayter, die de ploeg verlaat voor Soudal Quick-Step, geeft daar nog maar eens een voorbeeld van.

Sportief loopt het niet bij INEOS Grenadiers, er zijn geruchten over een mogelijk vertrek van Tom Pidcock en enkele andere toppers vertrekken ook effectief bij de Britse (top)ploeg. Zo ook Ethan Hayter.

In 2020 werd Hayter prof bij INEOS Grenadiers, maar na vijf jaar verlaat hij de Britse ploeg. In het shirt van INEOS Grenadiers won hij onder meer de Ronde van Polen en de Ronde van Noorwegen, dit jaar werd hij Brits kampioen op de weg.

Hayter over moeilijk jaar bij INEOS Grenadiers

Hayter spaart INEOS Grenadiers niet. "Ik denk dat het tijd is voor verandering. Mijn nieuwe ploeg heeft echt een passie voor het wielrennen en ik kan niet wachten om te beginnen", zegt hij over Soudal Quick-Step bij Eurosport. Hayter tekende een contract van twee jaar bij Lefevere.

De Brit had het niet makkelijk het voorbije jaar. "Ik weet niet echt wat er zich allemaal afspeelt binnen INEOS. Het was dit jaar een vrij lastige samenwerking en nadat bekend werd dat ik de ploeg zou verlaten, werd het nog moeilijker…"

"Ik weet het echt niet. Ik wens ze alle succes voor komend seizoen, maar is er daar wel nood aan verandering." Het rommelt stevig bij INEOS Grenadiers, de vraag is of de ploeg dat in 2025 kan rechttrekken.