📷 Zelfs op haar eerste dag vakantie: Lotte Kopecky houdt woord en zet ook een record neer

Het WK baanwielrennen zit erop en dus is Lotte Kopecky toe aan vakantie. Al zette ze die op dezelfde manier in als na het WK in Zürich.

Het seizoen van Lotte Kopecky begon op 13 januari op het EK baanwielrennen en eindigde afgelopen zondag op 20 oktober op het WK baanwielrennen. Het seizoen van Kopecky duurde dus iets meer dan tien maanden. Maandag mocht Kopecky eindelijk genieten van een eerste dag vakantie in maanden, maar toch was ze alweer vroeg uit de veren. Rond 7u 's ochtends vertrok Kopecky in Kopenhagen (waar het WK werd gereden) samen met Tom Teulingkx, dokter bij de Belgian Cycling. Kopecky en Teulingkx liepen iets meer dan tien kilometer aan een gemiddelde snelheid van 5:12 minuten per kilometer. Voor Kopecky meteen een record op de tien kilometer op Strava, de vorm zit dus nog goed. Twee weken geen fiets, daarna Zesdaagse van Gent Dat Kopecky daags na haar laatste wedstrijd van het seizoen zou lopen, had ze vooraf al aangekondigd. "Ik ga zeker lopen. Maandag al, ja", zei ze zondag bij HLN. Ze heeft dus woord gehouden. De fiets zal Kopecky zo'n twee weken aan de kant laten staan. Op 15 en 16 november komt Kopecky opnieuw in actie op de Ladies Cup van de Zesdaagse van Gent.