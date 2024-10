Dit zijn de plannen van Remco Evenepoel de komende weken

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenenpoel begon zijn offseason met een pittige ziekte, maar lijkt daar stilaan van hersteld te zijn. De komende weken laat hij de fiets ook nog aan de kant staan.

De Ronde van Lombardije, de laatste koers van Remco Evenepoel in 2024, is ondertussen al een week geleden. Veel genieten van vakantie heeft Remco Evenepoel niet kunnen doen in die week door ziekte.

Vorige week dinsdag moest hij zich op de Kristallen Fiets laten vervangen door Patrick Lefevere. Evenepoel zou die ziekte stilaan wel verteerd hebben, maar zijn vakantie zal toch nog even moeten wachten.

De komende dagen wordt Evenepoel namelijk verwacht in de gebouwen van hoofdsponsor Soudal in Turnhout voor de teamdagen van Soudal Quick-Step. Daarna kan hij echt vertrekken op vakantie met vrouw Oumi.

Dubbel Giro-Tour voor Evenepoel?

Evenepoel zou volgens HLN zo'n vier weken van de fiets blijven, maar ondertussen wel zijn gewicht en conditie onderhouden. De eerste ploegstage van Soudal Quick-Step gaat van 9 tot en met 22 december door in Calpe.

Tijdens zijn vakantie zal Evenepoel wellicht ook aandachtig kijken naar de presentatie van de Tour van 2025 op 29 oktober. De Giro stelt zijn parcours op 12 november voor. Gaat Evenepoel voor de dubbel in 2025?