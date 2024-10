Campenaerts wil met Vingegaard "saaie Pogacar een pak slaag geven" én rekent ook op Evenepoel

Victor Campenaerts verlaat na drie jaar Lotto Dstny opnieuw en keert terug naar Visma-Lease a Bike. Daar wil Campenaerts deel uitmaken van de Tour-ploeg.

In 2016 en 2017 reed Victor Campenaerts al voor LottoNL-Jumbo, nu heeft hij een contract van drie jaar getekend bij Visma-Lease a Bike. En daar wil hij zijn droom verwezenlijken, de Tour de France winnen met de ploeg.

"Ik denk dat ik zelf nog kan winnen, maar het is moeilijk om nog iets groter te doen dan een etappe winnen in de Tour of het werelduurrecord verbreken", zegt Campenaerts in de podcast Matt Stephens Unplugged.

"Wat nog mooi zou zijn op mijn palmares is om onderdeel te zijn van de ploeg die de Tour de France wint. Daar ben ik heel gemotiveerd voor. De selectie halen zal al moeilijk worden, maar dat is wel wat ik wil."

Campenaerts over Pogacar, Vingegaard én Evenepoel

Als Campenaerts de Tour wil winnen met Visma-Lease a Bike en Jonas Vingegaard zullen ze wel voorbij Tadej Pogacar moeten. "Wat hij heeft laten zien, is geweldig. Al was het wel wat saai om naar te kijken. Hij valt aan en niemand twijfelt nog of hij gaat winnen."

"Tadej is heel goed op dit moment. Hopelijk kent Vingegaard geen tegenslagen meer en klaar is om hem een pak slaag te geven", lachte Campenaerts. "Hopelijk kan Remco nog stappen zetten in de goede richting en dan kunnen drie renners ervoor strijden. Dan wordt het natuurlijk een stuk spannender."