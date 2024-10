Coach onthult hoe Thibau Nys zijn vorm wil boosten in Spanje na slechte start van het seizoen

Thibau Nys is na zijn slechte start van het seizoen naar Spanje vertrokken voor extra training. Coach Paul Van Den Bosch legt uit wat het plan is de komende week.

Met een 12de plaats in Beringen en een 13de plaats in Ruddervoorde is Thibau Nys niet goed aan het nieuwe veldritseizoen begonnen. Door ziekte in zijn voorbereiding was een mindere start wel ingecalculeerd.

In Ruddervoorde deed Nys een halfuur goed mee, maar daarna zakte hij weg. Hij kwam dus als 13de binnen, op anderhalve minuut van winnaar Joran Wyseure. Nys is maandag dan ook vertrokken naar Spanje.

Rusten en trainen in Spanje

"In Spanje is hij op zoek naar frisheid. Dinsdag drie uur losrijden, woensdag een serieuze VO2 max training en donderdag opnieuw een paar uur losrijden. Hij heeft intussen voldoende geïnvesteerd in zijn basisconditie", zegt coach Paul Van Den Bosch bij Het Nieuwsblad.

Zondag start Nys in Overijse, maar vooral de Koppenbergcross op 1 november en het EK veldrijden in het Spaanse Pontevedra zijn een doel voor Nys. Van Den Bosch sluit niet uit dat Nys daar al top zal zijn.

Dan moet het lichaam van Nys deze week wel goed herstellen in combinatie met enkele specifieke trainingen. "Stel dat hij ook deze week serieus zou blijven doortrainen, dan zou het ook in Overijse verre van top zijn."