Even de fiets aan de kant: Tiesj Benoot maakt duidelijk waarom dat zo belangrijk is voor renners

Heel wat renners genieten ondertussen van hun offseason. Ook Tiesj Benoot, die zeker een paar weken van de fiets zal blijven.

Voor veel renners is het eindelijk vakantie. En dat na een lang seizoen dat voor velen al begon in januari en pas half oktober eindigde. Veel renners laten de fiets dan ook bewust een aantal weken aan de kant staan.

Remco Evenepoel stelde dat hij zo'n vier weken van de fiets zou blijven na de Ronde van Lombardije. Die periode startte al niet goed met ziekte, waardoor hij niet aanwezig kon zijn bij de uitreiking van de Kristallen Fiets.

Benoot over mentale aspect van vakantie

Ook Tiesj Benoot blijft zo'n vier weken van de fiets, zei hij vorige week bij een bezoek aan De Ideale Wereld. "Als je elf maanden per jaar fietst is dat echt nodig om weer zin te krijgen in die fiets", stelde Benoot.

"Het blijft wel mijn hobby, maar om écht terug gemotiveerd te zijn probeer ik er toch even van te blijven." Mentaal is het dus ook belangrijk om terug zin te hebben om te fietsen na een lang seizoen.

Eerst gaat Benoot op reis met zijn gezin, daarna kiest hij voor een wandelvakantie op Madeira met enkele vrienden. Stilzitten zal Benoot dus niet doen, maar hij laat de fiets dus wel een tijdje aan de kant staan.