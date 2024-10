Na rampseizoen grijpt INEOS Grenadiers stevig in: team krijgt grondige facelift in 2025

Het rommelt al langer bij INEOS Grenadiers en de Britse ploeg krijgt dan ook een facelift in 2024. De structuur van de Britse ploeg wordt opnieuw ingevuld.

Tot enkele jaren geleden was INEOS Grenadiers een topteam, maar met amper 14 zeges in 2024 is daar weinig van te merken. Met Jhonatan Narvaez en Ethan Hayter vertrekken ook weer twee toppers bij de ploeg.

Performance Director Scott Drawer lichtte de ploeg de voorbije zes maanden door en kwam tot conclusie dat de nieuwe structuur van de ploeg zich moet focussen op 3 verschillende prestatiestromen: grote rondes/rittenkoersen, klassiekers/eendagskoersen en toekomstig talent.

Om dat in de praktijk om te zetten werd de technische staf aangepast en uitgebreid bij INEOS Grenadiers. Zo keert oud-renner en oud-ploegleider Kurt-Asle Arvesen keert terug als hoofdploegleider.

Nieuwe ploegleiders bij INEOS Grenadiers

Een andere ex-renner, Leonardo Basso, wordt dan weer voltijds ploegleider. Sportwetenschapper en coach Tom Helleman maakt van Team dsm-firmenich PostNL, terwijl Mehdi Kordi overkomt uit het baanwielrennen.

Luca Oggiano, die Ganna al succesvol bijstond bij zijn werelduurrecordpoging, wordt Director of Research and Development. De ploeg zoekt ook nog een nieuwe Head of Engineering and Technology.

"We willen de renners deze winter klaarstomen om er hard tegenaan te gaan in de januari-koersen. We willen vanaf de start van het seizoen de toon zetten en een cultuur creëren die succes mogelijk maakt en fundamenteel is voor onze toekomst", zegt Drawer.