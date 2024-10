'Sven Vanthourenhout heeft de knoop doorgehakt: bij dit topteam gaat hij straks aan de slag'

Sven Vanthourenhout is nu al bijna een maand bondscoach af, maar heeft nog geen nieuwe job. Toch lijkt er binnenkort toch bij een topteam aan de slag te gaan.

Sven Vanthourenhout wilde pas aan zijn toekomst denken eens hij geen bondscoach meer was. Dat is nu al bijna een maand geleden, maar toch is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van Vanthourenhout.

Op de Kristallen Fiets gaf Vanthourenhout nog aan dat hij met drie ploegen aan het praten was. "Ik heb met drie ploegen zeer faire gesprekken gehad en omdat het gaat om een leidinggevende functie, waren dat serieuze sollicitatiegesprekken."

"We zitten nu in de fase waarin er mij een correct voorstel moet gedaan worden. Ik zal die voorstellen dan afwegen tegenover elkaar en zo bepalen welke weg ik zal inslaan." Die beslissing lijkt nu genomen te zijn.

Vanthourenhout naar Red Bull-BORA-hansgrohe?

Volgens WielerFlits zal Vanthourenhout binnenkort een contract tekenen bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Daar zou Vanthourenhout aan de slag kunnen als performance manager en het sportieve beleid uitzetten.

Het kan van de Duitse ploeg ook een manier zijn om Remco Evenepoel in 2026 of 2027 naar hun team te lokken. Bij de Belgische ploeg kon Evenepoel het goed vinden met Vanthourenhout, die nu dus Red Bull-BORA-hansgrohe verkiest boven Soudal Quick-Step.