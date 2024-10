📷 Eindelijk vakantie voor Remco Evenepoel: vrouw Oumi verklapt de reisbestemming

Sinds de Ronde van Lombardije geniet Remco Evenepoel van zijn offseason. Binnenkort vertrekt hij ook op vakantie met zijn vrouw Oumi.

Na een lang en slopend seizoen laat Remco Evenepoel zijn fiets vier weken aan de kant staan na de Ronde van Lombardije. Hij werd na zijn laatste wedstrijd wel ziek, waardoor hij niet aanwezig kon zijn op de Kristallen Fiets.

Deze week had Evenepoel nog verplichtingen bij Soudal Quick-Step, want de ploeg hield zijn teamdagen in het hoofdkwartier van Soudal in Turnhout. Daar werd onder meer kennis gemaakt met de nieuwe ploegmaats voor volgend jaar.

Remco en Oumi op vakantie naar Marrakech

Of Evenepoel op vakantie zou gaan, was voor de Ronde van Lombardije nog niet duidelijk. "Oumi zit in haar laatste masterjaar. Zij moet weten wat er mogelijk is, ik steun haar daar helemaal in", zei Evenepoel bij Sporza.

Op haar sociale media heeft Oumi nu duidelijk gemaakt dat er toch tijd is gevonden voor een vakantie. "Binnenkort terug naar Marrakech", schreef ze. "Het wordt de eerste keer voor hubby Remco. Blij en nerveus om hem mijn roots te tonen."

"Als jullie tips hebben voor Marrakech, post ze hieronder", schreef Oumi nog. De keuze voor Marrakech is niet onlogisch, het is de stad waar Oumi’s Marokkaanse ouders elkaar leerden kennen.