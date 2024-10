Ex-concurrent van Evenepoel stopte twee jaar geleden met koersen: "Toen ben ik het plezier verloren"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Twee jonge beloften van Soudal Quick-Step beslisten om al op jonge leeftijd te stoppen met koersen. Dat deed ook Xandres Vervloesem (24) twee jaar geleden.

Bij de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step beslisten de Fransman Gabriel Berg (18) en de Brit Cormac Nisbet (19) om hun fiets aan de haak te hangen. Dat deed ook de Belg Xandres Vervloesem twee jaar geleden.

Vervloesem was al twee jaar prof bij Lotto Soudal en was een groot talent bij de jeugd. Hij klopte bij de junioren onder meer Remco Evenepoel en werd een grote carrière voorspeld. Maar het draaide anders uit.

Vervloesem over sociaal isolement als renner

"Tijdens mijn periode bij de DSM-beloften (in 2019, nvdr.) ben ik het plezier in het wielrennen verloren. Ik was naar Nederland verhuisd en zat daar geïsoleerd, ver weg van mijn vrienden", zegt hij bij Sporza Daily.

Vervloesem doet ook een oproep aan ploegen om meer aandacht te besteden aan het sociale aspect van het wielrennen zodat er geen sociaal isolement in de hand wordt gewerkt. "Wielrennen gaat er ook om dat je met andere mensen samen dingen doet waaruit je plezier kan halen."

De ex-renner helpt nu mee aan de watervoorziening voor Antwerpen en omstreken en vindt dat hij een veel rijker leven heeft. "Ik kan veel meer sociale contacten onderhouden en doe ook andere activiteiten en andere sporten. Definitief stoppen met koersen was een goeie keuze."