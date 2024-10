Nieuwenhuis heeft opvallende mening over incident Iserbyt-Kamp: "Goed voor het veldrijden"

Zaterdag mag Eli Iserbyt opnieuw crossen na zijn schorsing van een week. Joris Nieuwenhuis ziet de schorsing van Iserbyt echter op een andere manier.

Zelf was Nederlands kampioen Joris Nieuwenhuis niet in Beringen tijdens het incident met Eli Iserbyt en Ryan Kamp, hij was nog niet fit nadat er bij hem gordelroos werd ontdekt. Daardoor kwam hij dit seizoen nog niet in actie.

De Nederlander zag wel wat er gebeurde en gaf er zijn mening over in de podcast De Schuine Kant. "Ik heb daar veel over nagedacht, over wat er nou precies gebeurde. Ik denk dat er meer achter zit dan alleen de woedeuitbarsting van Eli op dat moment."

"Ook al gebeurt er zo iets, denk ik niet dat dit je eerste ingeving is wanneer er niet al wat aan vooraf is gegaan. Als Eli en ik hetzelfde hadden gehad, denk ik niet dat hetzelfde was gebeurd zeg maar. Ik denk dat er wel wat meer lading achter zat."

Nieuwenhuis over vetes in de cross

Nieuwenhuis vindt het wel terecht dat Iserbyt nog een extra schorsing kreeg van de UCI, maar heeft nog een opvallende mening over het incident. "Dit is wel goed voor het veldrijden. We misten dit wel een beetje de afgelopen jaren."

"Iedereen herinnert zich de vetes van twintig jaar geleden. Daar ben ik ook mee opgegroeid, met een cross die eigenlijk het hele jaar door een soort soap was. Afgelopen jaren was het toch allemaal wat milder. Nu weet iedereen meteen weer dat er cross is."