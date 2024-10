Herygers zwaait met lof voor Thibau Nys: "Daarin zijn er geen vijf beter op de hele wereld"

Thibau Nys zette dit seizoen een bijzonder grote stap vooruit op de weg. Paul Herygers ziet Nys ook in topklassiekers scoren op de weg.

Dit jaar scoorde Thibau Nys stevig op de weg. In de Ronde van Romandië, de Ronde van Hongarije, de Ronde van Noorwegen, de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Polen won Nys telkens minstens één rit.

Nys won bijna altijd op een aankomst met een lastige laatste kilometer. Zo wist hij acht keer een rit te winnen, in Hongarije pakte hij ook het eindklassement mee. Een mooie carrière op de weg lijkt nu al zeker te zijn voor Nys.

Herygers ziet Nys scoren in Waalse Pijl

Ook Paul Herygers is stevig onder de indruk van wat Nys de afgelopen maanden allemaal liet zien. "Die kan mij nu toch iets op de weg… Die aankomst bergop, daarin zijn er geen vijf beter op de hele wereld", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Herygers verwacht dan ook dat Nys, in tegenstelling tot dit jaar, ook in de voorjaarsklassiekers wil scoren. Hij denkt onmiddellijk aan de Waalse Pijl. "Die aankomst in Hoei kan je niet mooier schilderen."

Zeker is dat Nys na het WK veldrijden in Liévin op 2 februari een punt zal zetten achter zijn seizoen in het veldrijden. Daarna gaat de focus weer naar de weg, met wellicht ook enkele klassiekers in het voorjaar.