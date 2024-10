Niet aan twijfelen? "Dat wordt het jaar van Remco Evenepoel"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

2024 werd ongetwijfeld het jaar van Tadej Pogacar. Maar er is ook een jaar van Remco Evenepoel op komst.

Tadej Pogacar reed dit wielerseizoen alles en iedereen naar huis. Wat de Sloveen allemaal op zijn palmares bijschreef was ongezien.

Fred Grappe, als prestatiecoach aan de slag bij Groupama-FDJ, legt in La Dernière Heure uit wanneer een renner op zijn best presteert. En dat opent perspectieven voor Remco Evenepoel.

Volgens hem bevestigen heel wat gegevens wanneer een renner op zijn best is. Dit jaar waren dat de renners van 26 en 27 jaar oud. Mannen met die leeftijd behaalden dit jaar gemiddeld 100 UCI-punten, terwijl dat voor een renner van 24 jaar maar 75 was.

Volgens die gegevens zou Pogacar dus het beste dit jaar gehad hebben. Grappe, die aan de universiteit biomechanica en fysiologie doceert, denkt er het volgende van.

“Ik denk dat hij op 100% zit van wat hij kan geven. Hij zal niet verder kunnen gaan, dat is een persoonlijke mening”, klinkt het. “Ik denk niet dat hij nog meer kan geven. Hij heeft zo'n prestatieniveau bereikt dat ik niet zie waar hij nog verder kan gaan. Het zal niet makkelijk zijn om dat te herhalen.”

In die optiek moet het beste van Remco Evenepoel dus nog komen. Als de informatie van Grappe klopt, dan moet 2026 het jaar van Remco Evenepoel worden. Nog eventjes geduld dus.