Nog wrok richting Kamp? Iserbyt komt met statement na winst in Heerderstrand

Eli Iserbyt heeft de Exact Cross van Heerderstrand gewonnen. Zo komt hij met een mooie reactie na zijn schorsing van een week.

Eli Iserbyt mocht vandaag weer crossen na zijn schorsing omwille van het voorval met Ryan Kamp in de Exact Cross in Beringen. Hij pakte meteen de bloemen mee naar huis.

Na afloop bleef hij vrij stil over het incident en de schorsing. “Ik koester geen wrok en heb geen revanchegevoelens. Ik wil gewoon mijn eigen wedstrijd rijden. Dat is hoe ik al mijn wedstrijden aanpak”, klonk het.

Het parcours in Nederland, met veel draaien en keren, was op zijn lijd geschreven. “Zonder het zand was het nog wat beter voor mij geweest. In de tweede helft ging het zandgedeelte echter ook een stuk beter. Over de wedstrijd ben ik dus wel echt tevreden.”

Morgen trekt Iserbyt naar de Druivenkoers in Overijse, onderdeel van de Superprestige. Hij verwacht dat hij de inspanning van vandaag daar goed zal voelen.

“Ik heb het gevoel dat het seizoen nu echt begonnen is voor mij. Het was ook de eerste cross dat ik mij echt goed voelde. De eerste wedstrijden had ik toch een beetje het gevoel dat het niet vanzelf ging. Nu ging het supergoed en kijk ik ernaar uit om morgen weer het beste van mijzelf te geven.”