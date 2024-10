Deze koers wil Thibau Nys volgend jaar zeker rijden, ook al komt hij Tadej Pogacar tegen

Thibau Nys wil ook volgend jaar een nieuwe stap zetten op de weg. Hij weet al heel goed welke koersen hij wil rijden.

Thibau Nys had een fantastisch 2024 op de weg. In 2025 wil hij nog beter doen, maar vooral de nodige progressie maken. Dat vertelde hij in de podcast ‘The Odd Tandem’ van ex-renners Bobby Julich en Jens Voigt.

“Ik denk dat koersen als de Strade Bianche en zeker Milaan-Sanremo mij in de komst wel zullen liggen”, klinkt het. “Maar die komen nu nog te vroeg op het seizoen omdat ik nog ga crossen, en het veldrijden is heel belangrijk voor mij.”

Toch weet hij wat hij graag wil van koers. “De Waalse Pijl. Ik ga proberen om daar op mijn allerbest te zijn en normaal ga ik ook de Amstel Gold Race rijden. De finish van de Waalse Pijl, op de Muur van Hoei, zou mij moeten liggen.”

Nys reed de Muur ooit eens met zijn crossploeg en dacht meteen het volgende. “Als ik ooit een koers wil winnen, dan is het de Waalse Pijl. Het is dus best gek om nu te evolueren in een renner die deze wedstrijd potentieel kan winnen. Dus dat is mijn eerste doel volgend jaar.”

Al kan hij daar wel Tadej Pogacar tegenkomen. Daar ligt Nys helemaal niet wakker van. “Pogacar is de wetten van de koers aan het herschrijven”, klinkt het. “De andere teams zitten met de handen in het haar omdat ze niet weten hoe ze deze situatie moeten aanpakken. Zelf ben ik daar niet echt mee bezig.”