Mathieu van der Poel zegt waar het op staat: "Ik mis dat wel"

Mathieu van der Poel kon dit jaar niet uitblinken in de Tour de France. De Nederlander denkt er dan ook aan om die volgend jaar links te laten liggen.

Mathieu van der Poel heeft een moeilijke relatie met de Tour de France. In 2021 won de Nederlander zijn enige rit en droeg hij ook zes dagen de gele trui. Sindsdien wacht Van der Poel op een nieuwe ritzege.

Dit jaar was een elfde plaats in de gravelrit de beste notering voor Van der Poel in de Tour. Hij ontpopte zich de voorbije twee jaar dan wel tot de perfecte lead-out voor Jasper Philipsen, maar van Mathieu van der Poel wordt meer verwacht.

Maar Van der Poel denkt er zelfs aan om de Tour helemaal over te slaan, omdat er voor klassieke renners zo weinig kansen liggen in de Tour. "Ik denk dat het misschien een goed moment zal zijn om het mountainbiken weer op te pakken", zegt hij bij Marca.

Rijdt Van der Poel in 2025 WK mountainbiken?

In AS gaat Van der Poel zelfs nog wat verder. "Ik mis dat wel. Het is een doel dat ik al heel lang heb en ik denk dat het tot mijn komende plannen zal behoren", zegt hij over de wereldtitel in het mountainbiken.

Het WK mountainbiken is het enige dat Van der Poel nog niet won. En het WK op de weg in Rwanda lijkt ook te zwaar. Staat Van der Poel in september 2025 aan de start van het WK mountainbiken in Zwitserland? Het zou zomaar kunnen.