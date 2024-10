Belgische belofte begrijpt beslissing van de bondscoach niet: "Dat wringt een beetje"

Zondag wordt in het Spaanse Pontevedra voor de Europese titels in het veldrijden gestreden. Belofte Seppe Van Den Boer is er niet bij, ondanks dat er nog plaatsen over zijn.

Voor het EK veldrijden bij de beloften selecteerde interim-bondscoach Angelo De Clercq slechts vier renners met Yordi Corsus, Kay De Bruyckere, Aaron Dockx en Jente Michels. Seppe Van Den Boer viel uit de boot. En dat terwijl België nochtans zes renners aan de start mag brengen van het EK beloften mannen. "Na contacten met de bondscoach voelde ik natuurlijk wel al wat nattigheid", zegt Van Den Boer bij Het Nieuwsblad. Hij kon geen goede resultaten voorleggen, maar dat wijt Van Den Boer ook deels aan pech. Hij had enkele keren materiaalpech en in Ardooie moest hij opgeven door maagproblemen. In Beringen werd Van Den Boer 33ste, in Ruddervoorde 22ste. De vier renners die naar het EK mogen, verdienen volgens Van Den Boer ook hun selectie. Maar als interim-bondscoach De Clercq zes renners had geselecteerd, kon hij er wel bij zijn op het EK. "Dat wringt toch wel een beetje." Van Den Boer zet dan maar alles op de Koppenbergcross van vrijdag, waar de beloften een aparte wedstrijd rijden. En er liggen ook kansen om te winnen. "Ik ga voor een podiumplaats. Zeker omdat de EK-gangers bij de beloften de Koppenberg laten schieten."