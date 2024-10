Niet de gemakkelijkste: Thibau Nys stelt zijn coach Paul Van den Bosch stevig op de proef

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys heeft in een week tijd een grote stap vooruit gezet. En dat omdat hij nu wel (deels) naar zijn coach Paul Van den Bosch heeft geluisterd.

Met een twaalfde plaats in Beringen en een dertiende plaats in Ruddervoorde begon Thibau Nys niet goed aan het veldritseizoen. Nys vertrok vorige week naar Spanje om een week stevig te trainen in de zon.

Dat met het oog op de Koppenbergcross van vrijdag en het EK veldrijden van zondag. Maar Nys voelde dat zijn lichaam niet meer toestond om nog een week stevig te trainen. Hij paste zijn training dan ook aan.

Nys over samenwerking met coach Van den Bosch

Nys wist niet wat het effect ervan zou zijn in een wedstrijd, maar hij voelde zich wel veel frisser dan in Beringen en Ruddervoorde. Toch blijft Nys ervan overtuigd dat niet elke aanpak voor hem werkt. Omdat hij geen traditionele crosser is.

"Ik kies voor mijn eigen aanpak en dat is een zoektocht die nog altijd gaande is, voor mezelf en voor Paul (zijn coach Paul Van den Bosch, nvdr.)", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. En dat is niet de aanpak van iemand anders, zoals zijn vader.

Nys stelt dat hij zijn lichaam nog moet leren kennen, de limieten moeten nog afgetast worden. "Paul is de afgelopen weken enorm geduldig moeten zijn met mij. Maar ik ben er zeker van dat wij samen nog heel ver gaan geraken."