Ploegleider bij Visma-Lease a Bike komt met goed nieuws én een update over plannen Van Aert voor cross en de Tour

We herinneren ons nog dat Wout van Aert in de Tour van dit jaar echt niveau moest opdoen. Het is uitkijken of hij daar ook volgend jaar op de weg zijn opwachting maakt, nadat we hem eerst hopelijk nog in het veld in actie zien.

Dan moet hij uiteraard wel voldoende hersteld zijn. Grischa Niermann zegt bij VTM hoe het zit met de revalidatie van Wout van Aert. "Op dit moment best wel goed. Hij is zeker nog geen honderd procent. Hij zit nog altijd in revalidatie, maar kan wel al langer fietsen. Het gaat nu de goede kant op." Blij om dat te horen, want hoe beter het gaat, hoe groter de kans om binnenkort het veld in te duiken.

Daar zit de veldritliefhebber eigenlijk toch wel op te wachten. "Het is de wens en de hoop dat hij komende winter nog wat gaat crossen. Dat is in principe wel de bedoeling, alleen is dat afhankelijk van het verdere verloop van het herstel", predikt zijn Duitse ploegleider realisme. "Dat gaat sowieso niet de komende weken zijn. Hij moet eerst honderd procent zijn."

Enkele Tourritten passen in kraam Van Aert

Na de cross zal de focus opnieuw naar de weg verlegd worden. Is Van Aert van plan van de Giro of de Tour te rijden? "We zitten nu in de fase om dat te bespreken. We hebben ideeën en plannen, maar we nemen zeker de ideeën van Wout en Jonas Vingegaard mee. Gezien het parcours zijn er wel een heel aantal mooie Tourritten die Wout moeten liggen."

Onder meer in die eerste week zijn er wel wat kansen. "Het zijn niet allemaal vlakke sprintritten. Het gaat best wel op en af, met korte, steile hellingen op het einde of sprints bergop. Ik denk dat deze Tour Wout wel moet liggen." Bij Visma-Lease a Bike is het ook wel zo dat iedere geselecteerde in het verhaal van klassementsman Vingegaard moet passen.

Vingegaard op zoek naar revanche

De Deen zal tuk zijn op revanche nadat hij dit jaar de duimen moest leggen voor Tadej Pogacar. "Onze ambitie is in elk geval om er volgend jaar weer voor te strijden en alles om eraan te doen om te winnen."