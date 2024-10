Kamp hakt na naweeën van akkefietje met Iserbyt de knoop door en doet hetzelfde als Betsema: "Een turbulente tijd"

"Een turbulente tijd", zo wordt de afgelopen periode omschreven voor veldrijder Ryan Kamp. Dat is niet gelogen, want het is onder meer een verwijzing naar zijn akkefietje met Eli Iserbyt.

Ryan Kamp stoorde zich eraan dat de heisa na het incident tussen hem en Iserbyt bleef aanslepen en allerlei analisten er hun mening over bleven geven. Hier en daar werd geopperd dat Kamp ook zelf een straf moest krijgen. Daarnaast moest hij nog eens een val in Ruddervoorde verwerken en zette hij twijfels bij zijn EK-deelname.

Nochtans was hij daar wel voor geselecteerd. Kamp moest dus herstellen van zijn val en het was de vraag of het dan wel ideaal was om al een kampioenschap te rijden. De knoop is nu doorgehakt: Kamp gaat niet naar het EK en hij is niet de enige uit het Nederlandse... kamp die deze beslissing neemt. "Helaas moeten drie renners verstek laten gaan aankomend weekend", zegt Gerben de Knegt op de KNWU-site.

Drie afzeggingen bij Nederland

"Na een turbulente tijd is Ryan Kamp onlangs ook nog eens hard ter val gekomen, waarvan hij de komende tijd verder gaat herstellen." Ook bij de vrouwen heeft De Knegt met enkele forfaits te maken. "Daarnaast missen Manon Bakker en Denise Betsema op dit moment de vorm om echt competitief te zijn en laten dit kampioenschap dan ook aan zich voorbij gaan."

Voor de Nederlandse bondscoach is dit uiteraard geen fijn nieuws, zo vlak voor het plaatsvinden van het EK veldrijden. Dat gaat op 2 en 3 november door in het Spaanse Pontevedra. Het belooft een druk veldritweekend te worden voor wie zich hieraan wil wagen, want vrijdag 1 november staat ook nog de Koppenbergcross op het menu.

Wellens kritisch over Koppenbergcross

Bart Wellens liet zich kritisch uit over het feit dat de Koppenbergcross dit jaar niet verplaatst is. Ryan Kamp zou aan die wedstrijd sowieso niet deelnemen.