Kamp wil dat heisa rond hem en Iserbyt stopt: "Schijnbaar wil de rest er zich mee bemoeien, heb daar geen boodschap aan"

De ophef rond Ryan Kamp en Eli Iserbyt gaat maar niet liggen. Dat is niet naar de zin van Kamp, die nu ook nog met blessurezorgen zit.

De veldrijder van Fenix heeft niet de meest fijne weken achter de rug. Na zijn incident met Iserbyt in Beringen volgde een val en opgave in Ruddervoorde. Wielerflits polste naar hoe het nu met de Nederlander gaat. "Ik heb mezelf beter gevoeld, maar het gaat in principe naar omstandigheden best nog wel oké. We wisten snel dat een van de hoofdspieren in mijn rug – die langs de rugwervel afloopt – zwaar gekneusd is."

Daar heeft hij dan ook het meeste last van, waardoor Kamp dit weekend dus niet kan crossen. "Dan is het daarna de vraag of het de moeite waard is om naar Spanje af te zakken voor het EK. Dat is nog even afwachten." Kamp heeft voor dat kampioenschap wel een selectie op zak. "De Koppenbergcross zou ik sowieso niet rijden dit jaar."

Kamp en Iserbyt zijn er klaar mee

Ondertussen haalt de ene mening na de andere over het incident met Iserbyt de media. Hier en daar wordt geopperd dat ook Kamp zelf misschien gestraft moet worden voor eventuele beledigingen aan het adres van Iserbyt. "Als ik heel eerlijk ben, dan lach ik er af en toe maar om. Ik heb zelf het gevoel dat – vooral vanuit mijn kant, maar ook vanuit Eli begreep ik – het voor ons allebei wel goed is en dat we beiden door willen."

Alleen hangt dat niet enkel van hen af. "Schijnbaar wil de rest zich er wel nog graag mee blijven bemoeien. Ik heb daar weinig woorden voor en ik heb er ook geen boodschap aan. Het enige wat ik wel wil zeggen over hetgeen ik geroepen heb, is dat het niet slim van mij was. Op dat moment zelf gebeurt het in het heetst van de strijd en denk je er niet over na."

Kamp riep pas iets na de val

"Het is wel zo dat er vóór onze botsing geen letter uit mijn mond is gekomen", onderstreept Kamp nog. "Toevallig stonden daar bekenden van mij die dat kunnen bevestigen. Het neemt niet weg dat wat ik uit frustratie daarna riep, niet fijn is. Maar ik heb Eli geen aanleiding gegeven om te doen wat hij direct na de val heeft gedaan."