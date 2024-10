Joris Nieuwenhuis blijft nog altijd op de sukkel: "Dat is verschrikkelijk"

Joris Nieuwenhuis heeft nog altijd zijn debuut niet kunnen maken voor zijn nieuw team Ridley Racing Team. Een huidziekte houdt hem al een hele tijd aan de kant.

Met zeges in Merksplas, Val di Sole, Boom en het Nederlands kampioenschap was Joris Nieuwenhuis vorig seizoen een van de smaakmakers. De Nederlander werd ook tweede op het WK in Tabor, na Mathieu van der Poel.

Nieuwenhuis maakte de overstap van Baloise Trek Lions naar het nieuwe Ridley Racing Team, maar hij wacht dus nog altijd op zijn debuut voor dat team. Gordelroos houdt de Nederlander al een maand aan de kant.

Nieuwenhuis over gevolgen van gordelroos

"Ik had geen idee wat gordelroos was. Het is een virus dat eigenlijk iedereen onder de leden heeft. Maar als je als kind waterpokken hebt gehad, ben je daar verder immuun voor. Het ontstaat door een gebrek aan weerstand."

"Onze sportartsen nemen het zekere voor het onzekere en zeggen: 'doe niets'. Dat is vreselijk voor iemand als ik die graag kilometers maakt. Niet kunnen trainen, is verschrikkelijk", stelt Nieuwenhuis.

Nieuwenhuis heeft het wellicht opgelopen bij een wedstrijd in Spanje, waar hij heel diep was gegaan. Toch lijkt het ergste nu voorbij, Nieuwenhuis voelt zich opnieuw beter en kan ook weer trainen.

"Maar de naweeën zijn nog steeds voelbaar. Ik kan daarom ook niet zeggen wanneer ik terugkeer. Het is in elk geval geen leuke tijd, ik was echt heel erg vermoeid. En daardoor best gefrustreerd. Je wilt graag weer beginnen, want alles wat je hebt opgebouwd, is afgebroken."