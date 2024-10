Justine Ghekiere heeft opnieuw een reden om zalig te glunderen zoals alleen zij dat kan

Justin Ghekiere veroverde dit jaar de harten van elke wielerliefhebber. De West-Vlaamse reed een jaar om nooit meer te vergeten.

Wat een jaar heeft Justine Ghekiere laten zien in het wielerpeloton. Onze landgenote won een bergrit en pakte de bolletjestrui in de Tour de France, terwijl ze eerst eigenlijk niet ging meerijden in Frankrijk.

“Ik ben blij dat de Tour volgend jaar een dag langer duurt, dat is normaal gezien in mijn voordeel. En ik ben ook blij dat er geen tijdrit in zit, dat is nog meer in mijn voordeel”, vertelt ze aan Sporza na de voorstelling van het parcours van de Tour de France Femmes.

“Ik denk dat de klimmers in de komende Tour zeker weer aan hun trekken zullen komen. Er zijn vrij veel geaccidenteerde etappes en 2 echte bergritten. Op de Madeleine zal het een enorm gevecht worden.”

Het algemene klassement, daar wil ze zich eigenlijk niet van aantrekken. “Als ik succes wil hebben en mezelf wil amuseren, moet ik niet voor een algemeen klassement gaan. De Madeleine is waarschijnlijk te hoog gegrepen, maar de 5e etappe ziet er wel interessant uit.”

Kopecky kan de Tour winnen

Ghekiere maakte zich dit jaar onsterfelijk door Lotte Kopecky aan de wereldtitel te helpen door elke Nederlandse aanval af te slaan. Ook in Frankrijk gunt ze Kopecky heel erg veel.

“In de Tour van 2023 was Lotte al tweede en dit jaar deed ze dat over in de Giro. Ze heeft de capaciteiten om een ronde te winnen. Als Lotte zich daar volledig op toelegt, kan ze volgend jaar de Tour winnen.”