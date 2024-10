Kreeg Van der Haar stevig aanbod om Koppenbergcross te rijden? Vervecken spreekt klare taal

Op vrijdag 1 november wordt traditioneel de Koppenbergcross gereden. Door het EK veldrijden op zondag is het deelnemersveld wel beperkter.

Slechts de helft van de Belgische selectie voor het EK veldrijden tekent ook present voor de Koppenbergcross. Nys, Iserbyt, Vanthourenhout en Aerts staan aan de start, terwijl Sweeck, Wyseure, Vandeputte en Kuypers enkel het EK rijden.

Met ook nog Ronhaar en Van der Haar staan er ook twee Nederlandse EK-gangers aan de start van de Koppenbergcross. "Bij de mannen hebben we een volledig veld", zegt Erwin Vervecken van organisator Golazo bij WielerFlits.

"De Koppenberg: you love it or you hate it." Volgens Vervecken, die zelf nooit won op de Koppenberg, is het een cross die sommige renners graag rijden en al meteen aankruisen bij de start van het seizoen.

Vervecken over aanbod Van der Haar

Lars van der Haar, die de voorbij negen jaar telkens in de top vijf eindigde, werd naar eigen zeggen overtuigd door een goed aanbod van de organisatie. Heeft hij een stevig bedrag gekregen om toch te starten?

"Lars heeft het bod gekregen dat voor het hele jaar geldt, een koppelcontract voor de hele X2O Badkamers Trofee. In dat klassement is hij titelverdediger, dus hij is zeker bij de beter betaalde renners aan de start", zegt Vervecken nog.