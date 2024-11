Jonge Belg tekent contract bij topteam en toont ambitie richting 2025

Goed nieuws voor Joppe Heremans. Hij heeft na een goed jaar in het continentale circuit een toptransfer voor 2025 te strikken. Hij gaat aan de slag bij VolkerWessels. Dat kondigde het team trots aan.

De 21-jarige Heremans, geboren in augustus 2003, werd dit seizoen onder meer vierde in de hele zware Arden Challenge. En hij reed in 2024 best nog wel wat andere interessante resultaten.

Meer dan genoeg voor VolkerWessels om hem in huis te halen. Het is ook meteen de laatste transfer met oog op het nieuwe seizoen van de formatie. Heremans zelf is in de wolken.

"Vanaf mijn achtste is wielrennen mijn grote passie en droom ik ervan om de grootste koersen te rijden. Met de stap naar VolkerWessels krijg ik nu die kans", aldus Heremans in een reactie op de sociale media.

Mikken op Ardennenparcoursen

En hij geeft ook meteen zijn doelen voor het nieuwe jaar: "Dit jaar zou ik mezelf graag willen laten zien op de Ardennenparcoursen, aangezien die het beste bij mijn profiel passen."

"Verder kijk ik ernaar uit om te leren van de renners met veel ervaring, zodat ik enkele stappen kan zetten in mijn ontwikkeling", aldus nog Heremans. We wensen hem alvast veel succes met zijn nieuwe stap in de carrière.