Verrassing van de dag zeer duidelijk: "Mijlpaal in comeback"

De verrassing van de Koppenbergcross? Dat was naast de zege van Lars van der Haar zeker ook de derde plaats voor Toon Aerts. Die lijkt zo steeds dichterbij zijn vorm van weleer te komen. En dus is hij zelf ook heel tevreden, hoe kan het ook anders.

Naar het EK veldrijden toe zal hij nog moeten improviseren, maar vrijdag tijdens de Koppenbergcross liet hij alvast van zich spreken met een aantal heel interessante acties.

Knappe podiumplaats

Uiteindelijk eindigde hij ook knap op het podium na kleppers als Lars van der Haar en Eli Iserbyt, maar dus ook bijvoorbeeld voor Thibau Nys. Hoopgevend naar de toekomst toe?

"Ik zat er vorig seizoen en in de eerste weken van dit seizoen al enkele keren dichtbij. Vorige week zat er een serieuze offday tussen en dan krijg je weer twijfels", aldus Toon Aerts in zijn eerlijke analyse bij Sporza.

Vallen en opstaan

"Maar het zal dit seizoen sowieso nog met vallen en opstaan zijn. Daar gaan we vandaag niet aan denken, ik ga genieten van eindelijk weer een podiumplek."

"Dit is een mijlpaal in mijn comeback", wikt hij zijn woorden zeker niet. Het is inderdaad een knappe podiumplaats - al waren enkele van de toppers er natuurlijk nog niet bij. De komende weken zal Aerts zeker op zoek gaan naar vormbehoud met oog op de rest van het seizoen.