Wat een koningin op de Koppenberg

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Fem van Empel heeft het opnieuw gedaan. Op de Koppenbergcross heeft ze haar status van toprenster nog eens alle eer aangedaan.

De voorbije jaren toonde Fem van Empel meermaals dat ze een topper is, zowel in het veld als op de weg. En dat bewees ze nog maar eens tijdens de Koppenbergcross.

Wat een race

De Nederlandse wereldkampioen knalde in ronde twee al weg van de rest en reed iedereen op een aanzienlijke afstand. Lucinda Brand was de enige die binnen de minuut van Van Empel kon blijven.

Van Empel doet zo haar naam alle eer aan. Want ook vorig jaar presteerde ze al indrukwekkend op de Koppenberg. En dus ook dit jaar voor de Nederlandse toprenster.

Oppermachtige Van Empel

De voorbije weken was er heel wat te doen over haar vorm, maar ze had haar zinnen gezet op deze dag. En dat bleek ook meteen.

Er stond geen maat op haar en niemand kon haar volgen toen ze aanviel. Iedereen reed zich op haar stuk, het verschil was uiteindelijk heel groot met de rest. Brand bleef binnen de minuut, Casasola eindigde al op anderhalve minuut en de rest eindigde op twee minuten of meer.