Van Aert heeft wat te zeggen over horrorcrash van vorig jaar en zijn antwoord op kritiek op Strava

Wout van Aert is opnieuw van start gegaan in Dwars door Vlaanderen, een jaar na zijn horrorcrash en enkele dagen na zijn opvallende Strava-onderonsje met een 'fan' die even op zijn plaats gezet moest worden. Van Aert is op beide zaken teruggekomen.

"Dit is gewoon een heel belangrijke wedstrijd voor mij, omdat het een wedstrijd is die ik wil proberen winnen. Dat was in de E3 ook het geval. Ik was daar niet top, het was een ontgoocheling. Ik was niet goed genoeg om mee te spelen, ik hoop dat het nu anders is", omschrijft Van Aert wat hij er zelf van verwacht. Hij heeft de laatste dagen positieve signalen gekregen. "Op training ging het goed. Ik heb beter kunnen uitrusten."

Een jaar geleden greep zowat elke wielerliefhebber zich naar de haren toen Van Aert kermend op de pijn op de grond lag na zijn val. "Natuurlijk wordt die val wel even opgerakeld. Dat speelt wel even terug in het hoofd. Het was een ernstig accident, maar ik heb daarna er alles aan gedaan om weer met vertrouwen op de fiets te zitten."

Van Aert weet dat zijn team offensief moet koersen

Van Aert is ook tevreden dat de organisatie met een parcourswijziging laat zien dat het nadenkt over de veiligheid. "Jammer genoeg is Olav er niet bij, we zullen de koers hard moeten maken om kans te hebben op winst", beseft Van Aert. De topsprinters zitten bij de concurrentie. "Sommige andere teams zullen misschien defensief koersen."

De laatste dagen hebben ook weer duidelijk gemaakt dat Van Aert moet voldoen aan torenhoge verwachtingen. "Er zijn altijd hoge verwachtingen rond mij, zeker in eigen land. Ik ben prof en kan daar mee omgaan. Het is niets nieuw. Het is geen geheim dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix alles voor mij zijn. Ik heb er hard voor gewerkt om in orde te zijn voor deze wedstrijden. Ik heb nergens spijt van."

Van Aert lacht met Strava-commentaren

Van Aert heeft toch wel even de tijd genomen om op Strava een 'fan', die hem verweet te weinig killer te zijn, op ludieke wijze op zijn plaats te zetten. "Die commentaren op Strava, dat is lachen geblazen. Ik lees ze elke dag, ik moet er tellkens mee lachen. Het is wel zo dat er altijd veel commentaar is op mij. Dat is altijd zo geweest en dat is dit jaar niet anders."