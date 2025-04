Jurgen Foré kreeg al antwoord van de UCI op open brief over veiligheid in het wielrennen

Na Milaan-Sanremo stuurde Jurgen Foré, CEO van Soudal Quick-Step, een open brief over de veiligheid in het wielrennen. Daar heeft hij ook al antwoord op gekregen van de UCI.

Een valpartij van Martin Svrcek in Milaan-Sanremo, die door niemand was opgemerkt, deed Jurgen Foré in zijn pen kruipen. Via zijn oortje kon Svrcek de ploegleiders op de hoogte brengen van zijn valpartij en locatie.

In zijn open brief pleitte Foré onder meer voor het limiteren van de versnellingen, de breedte van het stuur en de posities van de shifters. Hij vindt ook dat de oortjes moeten blijven en renners met een trackingsysteem moeten kunnen worden gevolgd.

Foré vond het vooral niet kunnen dat als een renner in een ravijn duikt, het niet zeker is of iemand dat heeft gezien. Dat was ook het probleem met Muriel Furer op het WK in Zürich, de Zwitserse werd pas meer dan een uur na haar val gevonden.

Foré kreeg al antwoord van de UCI

"Ik heb de brief naar de UCI gestuurd en ik hoop dat ze daar iets mee doen. Dat er sneller kan gekeken worden naar de parcoursen, feedback na koersen en trackers. De technologie is er bij Velon, laat ons het dan gebruiken", zegt Foré bij WielerFlits.

Van de UCI kreeg Foré al antwoord. "Peter Van den Abeele (de Belgische Directeur Sport bij de federatie, nvdr.) heeft gebeld om te vragen wat er gebeurd is. Ik denk dat die mensen daar oprecht mee bezig zijn. Het is soms een verdeelde sport, maar wat dat betreft moet er sneller gehandeld worden. En al helemaal met betrekking rond de veiligheid van de atleten."